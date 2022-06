Final Vendetta disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox e Switch con trailer di lancio

Final Vendetta è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Swich, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione dal Numskull Games.

A dispetto del nome, sembra che il gioco non sia un sequel ufficiale del classico arcade Vendetta del 1991, ma le meccaniche sono quelle di un picchiaduro a scorrimento tradizionale, le stesse di cui abbiamo parlato appena poche ore fa nella recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Nel gioco chiaramente non ci metteremo al controllo di anfibi guerrieri, bensì di normali combattenti da strada, impegnati in questo caso a ripulire le strade di Londra da una vera e propria invasione di spietate gang criminali.

"La famigerata banda "Syndic8" sta lentamente prendendo il controllo della capitale e i suoi membri hanno rapito la sorella minore di Claire Sparks", si legge nella sinossi. "Peggio per loro: Claire farà qualsiasi cosa per salvarla e annientare chiunque osi ostacolarla!"

"È accompagnata da due amici e coinquilini: l'ex lottatore professionista Miller T. Williams e Duke Sancho, il combattente da strada a mani nude. Insieme, dovranno combattere e azzuffarsi nelle strade di Londra per riunire Claire e sua sorella. Non sarà per niente facile."