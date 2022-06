Cookie Cutter, trailer d'annuncio per l'affascinante metroidvania dal cuore italiano

Cookie Cutter è un affascinante metroidvania disegnato a mano, in uscita nel corso del 2023 su PC: il gioco è stato annunciato con un trailer e a quanto pare il cuore del progetto è italiano.

Prodotto da Rogue Games, lo stesso publisher di The Last Case of Benedict Fox, annunciato all'Xbox & Bethesda Games Showcase, Cookie Cutter viene descritto come un'esperienza techno-pop-punk.

Al comando di Cherry, una potente ginoide, dovremo attraversare scenari pieni di insidie mortali con l'obiettivo di salvare il nostro creatore, il dottor Shinji Fallon, rapito da un folle criminale.

Per completare la missione potremo contare sulle abilità di combattimento del personaggio, sbloccare nuovi poteri, esplorare zone in precedenza inaccessibili e cimentarci con spettacolari boss fight.