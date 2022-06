Trigun Stampede, reboot della serie animata rivelato da Crunchyroll

Trigun Stampede è il reboot della celebre serie animata tratta dal manga di Yasuhiro Nightow, annunciato dalla piattaforma Crunchyroll e in arrivo nel corso del 2023.

Dopo la notizia che Berserk continuerà dopo la morte del suo autore, Kentaro Miura, sembra dunque che questo sia un periodo davvero entusiasmante per i fan dei manga, specie quelli pubblicati negli anni '90.

"Venticinque anni dopo la serie animata originale, Trigun rinascerà nel 2023 con il nome di Trigun Stampede, prodotto dal miglior team di animazione tridimensionale giapponese, Studio Orange, con nuovi autori e un nuovo cast", si legge nell'annuncio.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli, ma sarà interessante vedere come gli autori andranno a reinterpretare la storia di Vash the Stampede, il primo uomo dichiarato "calamità naturale", su cui pende una taglia da 60 miliardi di doppi dollari.