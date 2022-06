Berserk continuerà, è ufficiale: il manga di Kentaro Miura avrà una conclusione

Berserk continuerà: l'iconico manga creato da Kentaro Miura avrà una conclusione basata sulle storie condivise dall'autore con l'amico Tsuneji Mori e con lo staff del suo studio.

"Prima della sua morte, Kentaro Miura ha parlato al suo migliore amico, il mangaka Tsuneji Mori, delle storie e degli episodi che aveva in mente per Berserk, e lo stesso ha fatto con lo staff del suo studio e con l'editor", si legge nel messaggio diffuso dalla redazione di Young Animal.

Miura ha in pratica condiviso il proprio processo creativo con i suoi amici e collaboratori, portando avanti tale tradizione per anni. Non parliamo dunque di indicazioni precise, bensì di tasselli di un puzzle che Mori e i membri dello studio di Berserk si faranno carico di mettere insieme nella maniera più fedele possibile allo spirito originale dell'opera.

Berserk, una delle copertine del manga

Il piano è di pubblicare i sei capitoli che andranno a concludere l'arco narrativo dell'isola degli elfi, a cominciare dal 24 giugno; quindi dare inizio a un nuovo arco che porterà alla conclusione di Berserk, portando avanti la numerazione originale del manga.

Tsuneji Mori è stato un confidente di Miura fin dalle origini dell'opera, ed è fondamentalmente l'unico a sapere come la storia sarebbe dovuta finire. Contattato dallo staff del suo amico scomparso, l'autore ha accettato la responsabilità di condurre il manga alla propria conclusione e di farlo rimanendo fedele alle idee che gli sono state illustrate, senza aggiungere nient'altro.