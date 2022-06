GOG: Beautiful Desolation è gratis per tutti durante i saldi estivi

In occasione dei saldi estivi, GOG ha deciso di regalare un nuovo gioco a tutti gli utenti. In questo caso parliamo di Beautiful Desolation, un gioco d'avventura 2D isometrico realizzato da The Brotherhood ambientato in un futuro post-apocalittico. Potrete riscattarlo entro le 15:00 italiane di lunedì 20 giugno, quindi approfittatene finché siete in tempo.

Potrete ottenere gratuitamente Beautiful Desolation accedendo a GOG tramite questo indirizzo. Una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

Beautiful Desolation è un gioco d'avventura in 2D ambientato in futuro lontano e caratterizzato da un'estetica punk tribale. Nel gioco vestiremo i panni di Mark e cercare il fratello disperso, affrontando un viaggio che ci porterà ad esplorare un mondo distopico governato da tecnologie avanzate, risolvere rompicapi e fare la conoscenza di creature e personaggi bizzarri. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Beautiful Desolation.

"Beautiful Desolation è un gioco d'avventura in 2D isometrico, ambientato in un futuro lontano. Esplora un paesaggio post-apocalittico, risolvi rompicapi, incontra nuovi amici e fatti nemici potenti, media i conflitti e combatti per la tua vita, mentre sveli i segreti del mondo che ti circonda."

"Mark, un uomo fuori dal tempo, è alla ricerca del suo fratello perduto, Don, in una remota era futuristica governata da tecnologie altamente avanzate, che vengono venerate e disprezzate allo stesso tempo."

"Ciò che ti circonda conserva gli echi di un passato desolato, gettando lo sguardo su un futuro oscuro che aspetta di essere scritto dalle tue azioni. Preparati ad affrontare molte scelte difficili, che plasmeranno questa terra per lungo tempo, dopo che avrai completato il tuo viaggio."

"Man mano che farai nuove scoperte e ti districherai tra gli spettacolari paesaggi d'ispirazione africana, gli abitanti di questo mondo ti aiuteranno e ti ostacoleranno al tempo stesso. Tratta il tuo passaggio con i governatori, i guaritori e i guerrieri locali, oppure ritrovati invischiato in una battaglia contro sciami di naniti, scorpioni giganteschi e robot dotati di razzi."

"Dai fiorenti villaggi alle città fatiscenti, alle foreste pietrificate e agli aridi fondali degli oceani, questo strano mondo nuovo conserva una moltitudine di territori da scoprire, resi splendidamente in arte 2D isometrica."