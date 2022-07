Xbox: sconti su tanti giochi Xbox Series X|S e One con Ultimate Game Sale e altro

Su Xbox Store sono iniziati i saldi della serie Ultimate Game Sale, che oggi si intersecano anche con i Deals with Gold settimanali per un totale veramente ampio di giochi in sconto per Xbox Series X|S e Xbox One.

L'unione delle due iniziative produce dunque un elenco di centinaia di giochi attualmente in sconto, che incrementa il valore dei saldi. Ricordiamo che gli Ultimate Game Sale termineranno il 25 luglio, mentre i Deals with Gold, su base settimanale, andranno avanti fino a martedì 26 luglio, dunque termineranno praticamente nello stesso momento.



Potete trovare l'elenco completo degli sconti a questo indirizzo sulla pagina ufficiale Microsoft di Major Nelson, mentre qui sotto ci limitiamo a riportare alcuni esempi particolarmente interessanti attualmente presenti nella lista dei giochi scontati:

In ogni caso, si tratta solo di una selezione dei tanti giochi scontati disponibili su Xbox Store in questi giorni, per cui vi rimandiamo alla lista completa per vederli tutti.