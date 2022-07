Netflix, condividere l'abbonamento costa 3 dollari in più al mese in alcuni paesi

Netflix consentirà di condividere l'abbonamento per 3 dollari in più al mese: la misura sperimentale è già attiva in alcuni paesi, nello specifico Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Repubblica Dominicana.

Come riportato alcuni mesi fa, la tassa extra di Netflix consiste in un pagamento mensile da circa 3 dollari laddove appunto si condivida il proprio abbonamento con un dispositivo che si trova fuori dalle mura domestiche per più di quattordici giorni.

La novità rispetto alla prima stesura di questa misura risiede nel fatto che è possibile "acquistare" anche più di una "casa" extra, pagando tre dollari per ogni nuovo schermo esterno. Naturalmente l'identificazione avviene tramite rilevazione di indirizzo IP, ID dei dispositivi e attività del profilo.

Il funzionamento è semplice: nel momento in cui ci si collega al proprio account Netflix da un nuovo schermo al di fuori della propria rete casalinga, si viene avvisati che è possibile fruire di tale apparecchio per due settimane oppure pagare l'extra mensile per fare in modo che la condivisione funzioni a tempo indeterminato.

Chiaramente la questione è delicata ed per questo che per il momento Netflix sta testando tale funzionalità unicamente in alcuni mercati. Un'altra idea è invece quella dell'abbonamento a basso costo con pubblicità gestite da Microsoft.