ZA/UM: nuovo gioco Sci-Fi in UE5 con elementi di monetizzazione dai creatori di Disco Elysium

Secondo quanto è stato possibile scoprire tramite alcune offerte di lavoro pubblicate sul sito di ZA/UM - autori di Disco Elysium -, il team britannico sta assumendo nuovo personale per lavorare su un progetto in Unreal Engine 5 ad ambientazione sci-fi e con possibili elementi di monetizzazione.

Secondo una proposta di lavoro per uno specialista di vendite e monetizzazione: l'assunto dovrebbe massimizzare e diversificare le fonti di guadagnano tramite giochi completi, elementi aggiuntivi e contenuti live-service. ZA/UM cerca però anche un Environment Concept Artist e un Lead Environment Artist per Unreal Engine 5.

Il team di Disco Elysium ricerca qualcuno che lavori ad "ambienti, edifici e interni in un setting sci-fi", oltre a "ambienti e strutture extraterrestri". Anche il Lead Environemnt Artist dovrebbe lavorare a interni, aree urbane e panorami.

Un'ambientazione innevata di Disco Elysium

La posizione per lo specialista di vendite e monetizzazione è aperta da maggio, mentre quella degli artisti è disponibile da pochi giorni. Ovviamente, è possibile che i vari ruoli non siano collegati l'uno con l'altro e che ZA/UM stia lavorando a più progetti.

Per ora è impossibile dire di più. Sappiamo solo per certo che Disco Elysium diventerà una serie TV dai produttori di Sonic The Hedgehog.