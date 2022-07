3 giochi che girano da dio sull'MSI MAG Infinite S3

Caratteristiche tecniche

Il PC desktop MSI MAG Infinite S3

Il PC MSI MAG Infinite S3 è un desktop di fascia media basato su Intel i5-11400F, con 16 GB di RAM DDR 4, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 e un SSD M.2 con collegamento NVMe da 1 TB per l'archiviazione. Si tratta di una linea di prodotti interessante per diversi motivi. Il case, innanzitutto, combina linee decise, prese d'aria importanti e un lato con finestra in vetro temperato per mettere in evidenza la ventola e le altre componenti che vorrete aggiungere col supporto all'illuminazione RGB Mystic Light. Tutti i pezzi sono facilmente accessibili e pronti per essere aggiornati in qualsiasi momento grazie ad un design studiato appositamente per velocizzare il processo di upgrade. Ma, soprattutto, cambiare componenti non andrà a invalidare la garanzia complessiva del prodotto, come invece spesso avviene quando si compra un PC di questo tipo, visto che basta farsi approvare la modifica dall'assistenza clienti MSI per dormire sonni tranquilli.

Lo spazioso case di MSI MAG Infinite S3

La macchina ha preinstallato Windows 11 come sistema operativo, mentre il processore Intel Core i5 di 11° generazione abbinato a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 garantisce ottime prestazioni in gaming. Chiude il quadro un pacchetto wireless all'avanguardia capace di supportare il Wi-Fi 6E: l'ultima generazione per la connessione senza fili.

Scheda tecnica MSI MAG Infinite S3 B938