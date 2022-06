PC MSI MAG Infinite S3: un desktop con Intel i5 e GeForce RTX 3060 in super offerta da Mediaworld

Il nuovo MSI MAG Infinite S3 è già in super offerta, anche nella versione con processore i5. A differenza del modello in offerta da Unieuro, parliamo sempre di un PC desktop di fascia media, ma stavolta basato su Intel i5-11400F; sono invece molto simili le altre specifiche, visto che abbiamo 16 GB di DDR4 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060. Per l'archiviazione, invece, troviamo un SSD M.2 con collegamento NVMe da 1 TB affiancato da un hard-disk meccanico da 2 TB. Il tutto viene venduto da Mediaworld a 1799€, uno sconto del 10% rispetto ai 1.999€ di listino.

Le caratteristiche interessanti della nuova linea di desktop da gaming MAG Infinite S3 le conosciamo già ma ve le ribadiamo. Partiamo dal design, che combina linee decise, prese d'aria importanti e un lato del case con finestra in vetro temperato per mettere in evidenza le componenti con un'illuminazione RGB che sfrutta Mystic Light. Windows 11 è il sistema operativo preinstallato sulla macchina, che in questo caso è mossa da un processore Intel Core i5 di 11° generazione e da una scheda grafica NVIDIA della serie 3000. Chiudono il quadro l'SSD M.2 NVME, un hard-disk meccanico perfetto per l'archiviazione e il backup, 16 GB di RAM e un pacchetto wireless all'avanguardia, capace di supportare il Wi-Fi 6E, l'ultima generazione per la connessione senza fili.

Il PC desktop MSI MAG Infinite S3

Uno dei punti di maggiore forza di questo pre-assemblato, comunque, è il suo case. Tutti i componenti sono facilmente accessibili e pronti per essere aggiornati in qualsiasi momento grazie ad un design studiato appositamente per velocizzare il processo di upgrade. E soprattutto cambiare componenti non andrà a invalidare la garanzia del prodotto, come invece spesso avviene quando si compra un PC di questo tipo. Di seguito vi riportiamo le specifiche complete.

Specifiche tecniche MSI MAG Infinite S3