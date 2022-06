Nintendo Switch 2 o Pro in arrivo nel 2023? Lo suggeriscono le spese di Nintendo

Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch Pro? Un nuovo hardware prodotto dalla casa di Kyoto potrebbe fare il proprio debutto nel 2023, e a indicarlo è l'azienda stessa sotto la voce relativa alle spese per i componenti.

Il mese scorso abbiamo riportato la notizia che NVIDIA lavora a nuovi strumenti di sviluppo next-gen, forse per Nintendo Switch 2 o Pro, ma il dato che ci interessa oggi è un altro: Nintendo ha speso quest'anno più del doppio in materiali grezzi di quanto non abbia fatto nel 2019.

Perché il riferimento a quell'anno in particolare? Perché, come probabilmente ricorderete, nel 2019 abbiamo assistito al lancio di Nintendo Switch Lite, la versione solo portatile della console.

Nintendo, le spese negli ultimi anni

Certo, nulla impedisce che la straordinaria quantità di componenti acquistati da Nintendo quest'anno sia semplicemente una misura che l'azienda ha scelto di adottare per far fronte alla crisi dei semiconduttori.

Osservando tuttavia l'andamento delle spese nel corso degli anni, la differenza sembra davvero troppo netta per trattarsi semplicemente di un'azione cautelativa. Quale sarà la verità? Lo scopriremo senz'altro nei prossimi mesi.