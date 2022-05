Nintendo Switch 2 o Pro? Nvidia lavora a nuovi strumenti di sviluppo next gen

Torniamo a parlare di Nintendo Switch Pro perché ci era mancato, per l'occasione identificandolo anche come Nintendo Switch 2, tanto per variare un po' le cose, visto che Nvidia sembra stia effettivamente lavorando a una piattaforma software next gen per quello che potrebbe essere il nuovo SoC da utilizzare in una console di nuova generazione Nintendo.

Secondo quanto riferito da alcuni ricercatori di informazioni e dataminer, Nvidia ha pubblicato annunci di lavoro per assumere personale da applicare sullo sviluppo di una misteriosa piattaforma definita "NVN2". Considerando che NVN è il nome dell'API grafica utilizzata da Nintendo Switch, è facile capire come tale semplice sigla abbia scatenato già le supposizioni più ardite.

In base a queste, NVN2 dovrebbe essere chiaramente l'API da utilizzare con il successore di Nintendo Switch, che potrebbe essere identificato come il famoso Nintendo Switch Pro o con un successore vero e proprio, una sorta di Nintendo Switch 2 (che con molta probabilità non si chiamerà mai così).



D'altra parte, per la prima volta in assoluto Nintendo non è sembrata rifiutare categoricamente l'idea di una nuova console, nelle ultime affermazioni sui risultati finanziari: il presidente Shuntaro Furukawa ha ammesso che un successore di Nintendo Switch genera "preoccupazione", ma che evidentemente è ora preso in considerazione, con la necessità che si ponga come continuazione naturale della console attuale.

Nell'annuncio di lavoro in questione, Nvidia menziona chiaramente la necessità di "esplorare la prossima generazione degli strumenti grafici per sviluppatori su giochi console. Lavorerete con il team dei tools grafici Nvidia per costruire strumenti che consentano agli sviluppatori in tutto il mondo di sfruttare la piena potenza delle GPU Nvidia".

Il discorso è ovviamente vago, ma secondo molti è abbastanza per far pensare a una versione next gen di Nintendo Switch: d'altra parte, la console Nintendo è l'unica a utilizzare hardware e API specifiche Nvidia, dunque quando si parla di console il riferimento può essere solo a questa.