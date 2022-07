Assassin's Creed Valhalla, update 01.060 in arrivo: l'aggiornamento pare enorme

L'update 01.060 di Assassin's Creed Valhalla è stato inserito nel database del PlayStation Store ed è dunque in arrivo a breve: stando a quanto riportato da PlayStation Game Size, si tratta di un aggiornamento enorme.

Chiaramente tutti hanno pensato che possa trattarsi di una base per il debutto della modalità roguelike The Forgotten Saga, annunciata da Ubisoft il mese scorso come parte dei contenuti del secondo anno del gioco.

È dunque possibile che a breve, magari oggi stesso, arrivi un annuncio ufficiale da parte del publisher francese con una data di lancio per la modalità in questione, che proverà a coinvolgerci con un'esperienza inedita per il franchise.

Insomma, pare che le cose per Assassin's Creed stiano cominciando a muoversi: come già riportato, il futuro della serie sarà svelato a settembre con un evento, mentre entro la fine dell'anno potremo giocare il capitolo conclusivo della saga di Eivor.