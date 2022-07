Apex Legends, Vantage presentata con un trailer cinematografico

Vantage, la nuova Leggenda di Apex Legends, è stata presentata con un coinvolgente trailer cinematografico appartenente alla serie "Storie di Frontiera", che illustra appunto le origini del personaggio.

Mentre circolano alcune voci su di un gioco single player di Apex Legends in sviluppo presso Respawn, il battle royale continua dunque a espandersi tramite l'aggiunta di combattenti e contenuti, in questo caso lastagione Caccia in arrivo il 9 agosto.

"Cresciuta sull'arido pianeta ghiacciato di Págos, Vantage ha imparato a sue spese la dura arte della sopravvivenza", si legge sul sito ufficiale, e la cosa viene illustrata proprio nel trailer, dove vediamo la combattente alle prese con un ambiente a dir poco ostile.

Nella stagione Caccia troveremo anche un Canyon dei Re rinnovato, "risorto dalle ceneri del passato", e l'innalzamento del level cap per i personaggi.