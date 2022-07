PS Plus, annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di agosto 2022 in arrivo, ecco quando

Siamo ormai agli ultimi giorni di luglio e dunque la fatidica domanda che si stanno ponendo molti utenti PlayStation in questo periodo è: quando verranno annunciati i giochi gratis per PS5 e PS4 di agosto 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus? Come al solito non c'è una data ufficiale per il reveal, ma tradizionalmente Sony comunica la nuova line-up del Plus l'ultimo mercoledì del mese. Dunque, salvo sorprese, l'annuncio è programmato per le 17:30 di domani, mercoledì 27 luglio 2022.

Se le tempistiche saranno le solite, successivamente i giochi gratis per PS5 e PS4 del PS Plus verranno resi disponibili per tutti gli abbonati a Essential, Extra e Premium il primo martedì del mese, ovvero il 2 agosto.

PlayStation Plus, logo

Considerando il vasto catalogo di PS5 e PS4, al momento è difficile ipotizzare quali saranno i giochi gratuiti del PlayStation Plus di agosto 2022. Tuttavia, più di una volta in passato la line-up è stata svelata in anticipo, dunque non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità in merito.

Nel frattempo, se già non lo avete fatto, siete ancora in tempo per riscattare i giochi gratis per PS5 e PS4 del PS Plus di luglio 2022, tra cui troviamo Crash Bandicoot 4: It's About Time e The Dark Pictures Anthology: Man of Medan.