Capcom: profitti in calo nel primo trimestre, ma i risultati sono comunque "solidi"

Capcom ha pubblicato il resoconto finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale, ovvero dal 1 aprile al 30 giugno 2022. Dai dati condivisi apprendiamo che la compagnia giapponese ha registrato un calo dei profitti su base annua, ma ritiene che i risultati siano comunque solidi e prevede di chiudere il bilancio di fine anno in positivo.

Per la prima volta da anni, Capcom ha registrato un calo delle vendite e dei profitti. Nello specifico parliamo di un meno 47,9% per le vendite e un reddito operativo inferiore del 48,9% su base annuale. Il calo è dovuto soprattutto per via del segmento "Digital Contentes Business", che ha registrato vendite nette per circa 145 milioni di dollari (-54,8% su base annuale) e un reddito operativo di poco meno di 92 milioni di dollari (-48,7%).

Il primo trimestre è stato trainato dal franchise di Monster Hunter, con 4 milioni di copie vendute, seguito da Residen Evil, 2 milioni di copie. Devil May Cry e Street Fighter hanno piazzato entrambi un milione di copie.

In realtà, questi dati sono ampiamente giustificati se consideriamo che nel precedente anno fiscale Capcom ha pubblicato dei campioni di incassi come Resident Evil Village e Monster Hunter Rise. Insomma era difficile replicare il loro successo e per questo motivo Capcom ritiene che i risultati siano comunque "solidi" e afferma che è ancora sulla buona strada per chiudere i bilanci in positivo per il decimo anno di fila.

L'obiettivo della compagnia giapponese ora è quello di concentrarsi sulla pubblicazione di giochi di grande spessore nella seconda metà dell'anno e di continuare a promuovere le vendite digitali. Inoltre, Monster Hunter Rise: Sunbreak, uscito il 30 giugno, proprio in chiusura del trimestre, sta riscuotendo un ottimo successo e ha superato i 3 milioni di copie distribuite e vendute in digitale.