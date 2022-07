The Last of Us Parte 1, Naughty Dog difende il remake: "non c'è confronto tra PS3 e PS5"

Molti giocatori guardano ancora The Last of Us Parte 1 con estremo scetticismo, nonostante il lungo video realizzato da Naughty Dog per presentare il gameplay e le modifiche apportate nel remake. Jonathan Benainous, senior enviroment texture artist di Naughty Dog, è intervenuto su Twitter per difendere il gioco, affermando che "non c'è paragone" tra la versione PS5 e quella originale per PS3 per chiunque abbia avuto modo di provarle entrambe pad alla mano.

Il commento di Benainous, che ha anche dichiarato che la versione PC di The Last of Us Parte 1 debutterà poco dopo quella per PS5, arriva in risposta a un utente che ha criticato il gioco affermando che a suo avviso il prezzo è troppo alto se paragonato alle scarse modifiche apportate al gameplay dell'originale.

"Caro Jonathan, le persone erano molto entusiaste quando è stato annunciato che il gameplay sarebbe migliorato e si aspettavano un gameplay al livello di The Last of Us Parte 2 per il prezzo chiesto", afferma l'utente Waylander Protoss. "Gli upgrade alla grafica sono stupefacenti, questo è certo, ma credo che il prezzo dovrebbe diminuire".

In risposta Benainous, ha spiegato che provando entrambi i giochi, sia l'originale per PS3 che il remake per PS5, le differenze risultano evidenti. L'artista di Naughty Dog ha inoltre spiegato che le meccaniche di gameplay di The Last of Us Parte 2, come il chinarsi e stendersi a terra, non sono state introdotte in quanto avrebbero rovinato gli equilibri dell'esperienza originale.

"Le persone si lamentano del gameplay guardando un video, ma nessuno ha effettivamente messo le mani sul controller", risponde Benainous. "Avendo giocato entrambi, non c'è confronto tra PS3 e PS5. E la possibilità di muoversi strisciando avrebbe semplicemente rotto il gameplay e gli spazi di combattimento dell'originale, dato che non erano stati costruiti in questo modo originariamente."

Non è la prima volta che gli sviluppatori di Naughty Dog prendono le difese del gioco. Poche settimane fa il cinematic animator Robert Morrison è intervenuto su Twitter per spiegare perché il remake non è un "cash grab".

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre per PS5 e successivamente anche per PC.