Returnal: la versione PC sembrerebbe ottimizzata per Steam Deck

La presunta versione PC di Returnal che è apparsa nel database di SteamDB qualche mese fa a quanto pare già al lancio potrebbe supportare pienamente Steam Deck, stando a uno degli ultimi aggiornamenti ricevuti dall'applicazione.

Alla fine dello scorso maggio è stato avvistato su SteamDB un misterioso gioco con nome in codice "Oregon". Nella cronologia degli aggiornamenti sono presenti dei riferimenti piuttosto ovvi al titolo di Housemarque, come "Atropos", il pianeta dove è ambientato Returnal, e "Tower of Sisyphus", ovvero la Torre di Sisifo introdotta con un aggiornamento gratuito alcuni mesi fa. La presenza di tag come "Sci-Fi", "Rogue-like", "Shooter", "Female Protagonist" e "Third Person", poi, non fa che rafforzare questa teoria.

Come segnala Twisted Voxel, "Oregon" ha ricevuto nella giornata di ieri un nuovo aggiornamento, che come potrete vedere nell'immagine qui sotto ha aggiunto il supporto allo Steam Controller e ai controlli touch di Steam Deck, suggerendo quindi che il porting sarà ottimizzato per girare sulla console-PC di Valve.

Gli ultimi aggiornamenti di "Oregon", la presunta versione PC di Returnal

Considerando che di recente è stata aggiunta anche la localizzazione in varie lingue degli Achievment, inclusa quella italiana, l'annuncio della versione PC di Returnal potrebbe essere ormai dietro l'angolo. Non ci resta che attendere possibili novità da parte di Sony.

Nel frattempo Housemarque sta lavorando a una nuova IP per PS5, che sarà a detta degli sviluppatori un gioco ancor più bizzarro di Returnal.