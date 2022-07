Returnal: "Oregon" su Steam riceve nuovi aggiornamenti, annuncio del porting per PC a breve?

Come segnalato sulle nostre pagine a maggio, nel database di Steam è apparso un gioco misterioso con nome in codice "Oregon" che, salvo delle incredibili coincidenze, si tratta della versione PC di Returnal, l'esclusiva PlayStation di Housemarque. Da allora l'applicazione ha ricevuto a cadenza regolare nuovi aggiornamenti suggerendo quindi che piano piano ci stiamo avvicinando a un annuncio da parte di Sony con annessa pubblicazione.

La pagina su SteamDB di Oregon riporta nella cronologia numerosi aggiornamenti su base quasi giornaliera. Ad esempio, uno è arrivato circa 2 ore fa, mentre quello pubblicato ieri, giovedì 8 luglio 2022, ha aggiunto la localizzazione degli Achievement di Steam in 19 lingue differenti, incluso l'italiano.

Returnal

Come spiegato in una precedente notizia, sempre nella cronologia degli aggiornamenti sono presenti dei riferimenti piuttosto ovvi che puntano a un porting per PC di Returnal. Vengono infatti citati termini come "Atropos" (il pianeta dove è ambientato il gioco), "Co-Op" e "Daily Challenge" (entrambi presenti nel gioco) e "Tower of Sisyphus" (ovvero la Torre di Sisifo introdotta con un update alcuni mesi fa). Nei tag invece troviamo termini come "Third-Person Shoot", "Sci-Fi", "Rogue-like", "Shooter", "Female Protagonist" e "Third Person", giusto per citarne alcuni, che calzano a pennello con Returnal.

L'idea dunque è che gli sviluppatori stiano completando gli ultimi ritocchi (la localizzazione solitamente è uno degli ultimi step) e che quindi a breve Sony potrebbe svelare ufficialmente il porting per PC di Returnal. Staremo a vedere.

Nel frattempo Housemarque sta lavorando a una nuova IP, che a quanto pare potrebbe utilizzare alcune delle idee scartate dallo studio per Returnal.