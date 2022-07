Monster Hunter Rise: Sunbreak, tanti oggetti gratis per festeggiare i 2 milioni di copie vendute

Per festeggiare il raggiungimento delle due milioni di copie dell'espansione Monster Hunter Rise: Sunbreak vendute in tutto il mondo, Capcom ha deciso di regalare a tutti i giocatori una serie di oggetti gratuiti, che sicuramente torneranno utili per cacciare gli agguerriti mostri del Grado Maestro.

Nello specifico gli oggetti gratis offerti da Capcom sono divisi in due set che includono:

Pacchetto Elgado 1:

Pillola Antica x10

Buono dango x20

Succo Sprint x20

Sfera-armatura pes. x5

Uovo d'argento x5

Pacchetto Elgado 2

Mega Pozione x50

Bistecca ben cotta x30

Bomba-botte grande x20

Mega siero demoniaco x10

Mega siero armatura x10

Monster Hunter Rise, il Valstrax

Per ottenere gli oggetti basta accedere al gioco con una connessione a internet attiva e parlare con il "Corriere" a Kamura o Elgado. Selezionate la voce "Contenuti Aggiuntivi" e riscattate i bonus sopracitati, che verranno automaticamente aggiunti alla vostra cassa oggetti.

Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile per PC e Nintendo Switch dal 30 giugno. Come detto in apertura, l'espansione ha raggiunto quota 2 milioni di copie vendute nel mondo, mentre il gioco base ha totalizzato oltre 10 milioni di copie.