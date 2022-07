Skull and Bones riceverà contenuti gratuiti per molti anni, promette Ubisoft

Ieri Ubisoft Singapore ha presentato nuovamente Skull and Bones, il gioco a base di pirati che finalmente dopo tanti anni di attesa debutterà su PC, Google Stadia e console a novembre. Per l'occasione il Quest director Terry Han ha promesso che il gioco è pensato per coinvolgere i giocatori a lungo e che riceverà nuovi contenuti gratuiti dopo il lancio per molti anni a venire.

Nello specifico Han durante la presentazione di ieri, dove è stata svelata la data di uscita e presentato un corposo video gameplay, ha parlato di "eventi in gioco come delle sfide più grandi e letali, oggetti cosmetici e altro ancora" che saranno "gratuiti per tutti i giocatori", aggiungendo che Ubisoft ha in programma di rilasciare questi contenuti "per molti anni a venire".

Skull and Bones

L'idea dunque sembrerebbe quella di supportare il gioco con contenuti post-lancio ed eventi in grado di intrattenere i giocatori per lungo tempo e quindi mantenere la community attiva, un aspetto fondamentale per un gioco che punta molto sulla sua componente multiplayer PvE e PvP.

Skull and Bones sarà disponibile a partire dall'8 novembre. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra ricca anteprima sull'open world piratesco di Ubisoft.