Amazon Prime: abbonatevi prima dell'aumento di prezzo, pagando il 28% in meno e con 1 mese gratis

Come oramai saprete, Amazon Prime sta per aumentare di prezzo: a partire dal 15 settembre 2022 il prezzo aumenterà sia per il mensile (da 3.99€ a 4.99€) sia per l'annuale (da 36€ a 49,90€). In questo momento, però, potete abbonarvi con il prezzo "vecchio" e ottenere anche 30 giorni gratis. Potete abbonarvi a questo indirizzo.

Abbonandovi entro il 14 settembre 2022, potrete usufruire del prezzo migliore per un mese o, meglio ancora, un intero anno. Il nuovo prezzo verrà applicato solo al momento del successivo rinnovo. Il risparmio, in questo momento, è circa del 28% rispetto al prezzo che sarà attivato il prossimo settembre per Amazon Prime.

Per abbonarvi all'annuale o al mensile, vi basta raggiungere il link indicato e selezionare la voce "Scopri altri piani", nel riquadro azzurro che vedete in alto. Lì, potete optare per i due tipi di abbonamento di Amazon Prime.

Nel caso nel quale non conosciate il servizio, vi ricordiamo che Amazon Prime concede vari benefici:

Spedizioni più rapide e gratuite (anche entro 24 ore lavorative)

Prime Video: il servizio streaming che include tante serie e film di successo come The Boys e Good Omen

Amazon Music: che offre due milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità

Prime Gaming: contenuti in-game, videogiochi, sconti e molto altro senza costi aggiuntivi

Accesso anticipato alle offerte lampo

Amazon Famiglia: risparmio del 15% sulle consegne periodiche dei pannolini

Prime Reading: accesso a una selezione di eBook aggiornata regolarmente, accessibile tramite Kindle, app iOS o Android, Tablet Fire e computer

Amazon Photos: una memoria cloud nella quale immagazzinare le proprie fotografie e accedervi da qualsiasi dispositivo

