Offerte Amazon: CPU AMD Ryzen 5 5600G, il processore è a un nuovo prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un processore AMD CPU Ryzen 5 5600G. Lo sconto segnalato è di 101.40€, ovvero del 39%. Il prezzo consigliato da Amazon per questa CPU è 258.30€, ma in realtà il processore era disponibile a un prezzo ben più basso da mesi. A parte un breve sovrapprezzo, in media il Ryzen 5 5600G era acquistabile tra i 185 e i 190 euro. Ciò che conta, in ogni caso, è il prezzo attuale, che è il più basso mai proposto su Amazon. L'offerta è iniziata da poche ore, ma non sappiamo quanto durerà. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Ecco le informazioni sull'AMD CPU Ryzen 5 5600G:

Cache del processore: 16 MB

Produttore del processore: AMD

Famiglia del processore: AMD Ryzen 5

Litografia del processore: 7 Nm

Modello del processore: 5600g

