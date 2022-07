The Last of Us Parte 1: la versione PC uscirà "molto presto" dopo quella PS5

A quanto pare gli utenti PC non dovranno attendere a lungo per giocare a The Last of Us Parte 1. Stando alle parole di Jonathan Benainous, senior enviroment texture artist di Naughty Dog, il remake debutterà su Steam ed Epic Games "molto presto", seppur dopo il lancio su PS5, che come sappiamo è programmato per il 2 settembre 2022.

Sony non ha ancora indicato una data di uscita precisa per la versione PC di The Last of Us Parte 1, cosa che ha suscitato diversi dubbi. Ad esempio, Uncharted: Raccolta l'Eredità dei Ladri è uscito su PS5 a inizio anno eppure ancora non sappiamo quando arriverà su Steam ed Epic Games Store. Perlomeno non ufficialmente, dato che una possibile data è apparsa nel database dello store Valve.

Fortunatamente per il remake dell'avventura di Joel ed Ellie l'attesa potrebbe essere molto più breve. In risposta a un utente su Twitter, Benainous ha infatti affermato che "la versione PC dovrebbe arrivare un po' più tardi, ma molto presto dopo l'uscita su PS5".

The Last of Us Parte 1 è un remake per PS5 e PC del primo capitolo della celebre serie Naughty Dog. Ufficialmente è una "revisione totale dell'esperienza originale", sia dal punto di vista grafico, con modelli poligonali, animazioni e texture nuove di zecca, sia per quanto riguarda il gameplay che è stato "modernizzato con controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate".

Di recente Naughty Dog ha pubblicato un lungo filmato, in cui ha mostrato per la prima volta il gameplay di The Last of Us Parte 1 e parlato delle modifiche apportate rispetto l'originale.