Xbox Series X e S: nuovo update riduce di molto i tempi di avvio delle console

Come segnalato da The Verge, il nuovo aggiornamento di sistema per Xbox Series X e S attualmente disponibile per gli iscritti al programma Insider riduce drasticamente i tempi di avvio della console all'accensione.

Come potrete constatare voi stessi nel video qui sotto pubblicato su Twitter da Tom Warren, l'avvio iniziale del sistema, quindi dalla comparsa del logo Xbox al caricamento della dashboard, è di circa 7 secondi una volta installato l'aggiornamento, contro i 12 secondi della versione precedente, dunque una differenza di circa 5 secondi.

Microsoft ha confermato questo cambiamento, con il director Josh Munsee di Xbox che ha dichiarato che la compagnia ha creato "una animazione più breve per l'avvio (circa 4 secondi) rispetto a quella originale (circa 9 secondi), per ridurre il tempo di avvio".

I possessori di Xbox Series X e S potranno trarre vantaggio dai tempi di avvio più rapidi solo se le loro console sono impostate in modalità "Risparmio energetico" anziché in modalità "Standby". Per chi non lo sapesse, con questa opzione la console si spegne completamente, invece di entrare in uno stato di standby. Con questa soluzione non potrete avviare immediatamente la console e iniziare subito a giocare, ma in compenso consumerete meno corrente elettrica.

Non si tratta dell'unica novità in arrivo per i giocatori verdecrociati: la scorsa settimana Microsoft ha annunciato che Xbox Series X|S a breve supporteranno la chat vocale di Discord.