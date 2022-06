Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri su PC ha una data d'uscita nascosta su Steam

C'è forse una data d'uscita per Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri in versione PC, visto che questa pare sia spuntata sul database di Steam, ma ancora non visibile al pubblico, dunque non si tratta di un'informazione ufficiale.

La data in questione, ancora nascosta, è il 19 ottobre 2022, dunque piuttosto in avanti nell'anno rispetto a quello che si pensava in precedenza.

È curioso anche il fatto che sembra ci sia stato un posticipo rispetto a quanto era inizialmente previsto: sempre secondo SteamDB, dunque non una fonte ufficiale ma alquanto affidabile, la data di uscita iniziale doveva essere il 15 luglio 2022, ma evidentemente è stata nettamente rinviata a ottobre.

Non possiamo prenderla ancora come un'informazione certa, ma SteamDB si occupa di scandagliare il database di Steam in cerca di dettagli e nascosti, dunque può essere considerata una fonte affidabile per quanto riguarda le novità del digital delivery Valve.

In ogni caso, potrebbe comunque essere ancora un placeholder in attesa di una comunicazione ufficiale sulla data effettiva. Nel frattempo, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è già uscito da tempo su PS5 ed è stato anche recensito lo scorso gennaio. Un'uscita su PC a ottobre significherebbe una dilazione importante per la versione Windows, ma d'altra parte questo è stato il modus operandi standard di Sony, finora.