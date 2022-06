Ashfall è il nuovo gioco del creatore di Days Gone, con NFT e Blockchain

John Garvin, creative director di Days Gone, e Michael Mumbauer, altro ex-sviluppatore di spicco di PlayStation, hanno annunciato il primo gioco da parte del loro nuovo team Lithos: si intitola Ashfall e sembra essere uno sparatutto di qualche foggia ambientato in un mondo post-apocalittico, ma risalta anche il fatto che dovrebbe contenere NFT e collegamenti a Blockchain.

In arrivo su PC e console, Ashfall è ambientato nel nord-ovest del Pacifico, centinaia di anni nel futuro: il riscaldamento globale ha portato ad inondazioni enormi, oltre a una grande attività vulcanica e incendi diffusi.

Tutto questo ha portato anche alla comparsa di ciò che viene chiamato "Trace", ovvero delle sacche di energia oscura in grado di distruggere intere città. La civiltà è collassata in piccoli gruppi che lottano per la sopravvivenza.

Ashfall contiene elementi PvP e PvE e inoltre è impostato per fornire dei collegamenti "transmedia", cosa che fa pensare a un progetto di notevole respiro. Garvin ha riferito che l'obiettivo è "creare un'esperienza open world veramente next gen, che catturi i giocatori con nuove tecnologie e consenta anche contenuti creati dagli utenti".

Tuttavia, un'altra cosa che cattura l'attenzione è il fatto che sia collegato al network Hedera che utilizza HBAR, una nuova criptovaluta considerata efficiente dal punto di vista energetico.

Ashfall, un'altra illustrazione del gioco

Mumbauer ha cercato di spiegare la questione in maniera metaforica: "Io vedo le blockchain come delle ferrovie, le cui stazioni sono i videogiochi", ha affermato l'ex-PlayStation. "I treni trasportano carichi preziosi (gli NFT) ai giocatori attraverso altre stazioni. È un modo per avere esperienze più profonde e immedesimanti rispetto a prima".