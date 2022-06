Indiana Jones 5 sarà l'ultimo film di John Williams e forse anche di Harrison Ford

Indiana Jones sarà l'ultimo film di John Williams, ma esiste la possibilità che sia l'ultimo film anche per Harrison Ford, o almeno è ciò che si evince dalle parole del leggendario compositore.

A qualche settimana di distanza dalla prima immagine del nuovo Indiana Jones, in arrivo nel 2023, Williams ha dunque dato una gran brutta notizia ai tantissimi fan delle sue opere, spiegando il motivo di questa decisione.

"Attualmente sto lavorando a Indiana Jones 5 e mi pare che Harrison Ford, che è un bel po' più giovane di me, abbia annunciato sarà il suo ultimo film", ha detto John Williams. "Dunque ho pensato: se Harrison può farcela, forse posso anch'io."

In realtà l'attore non ha dichiarato pubblicamente che Indiana Jones 5 sarà la sua ultima pellicola, ma immaginiamo possa averne parlato con Williams, che comunque non chiuderà effettivamente la porta a qualsiasi tipo di attività.

La scelta del compositore è dovuta al grande impegno legato a questo tipo di progetti: un film di Star Wars, ad esempio, rappresenta un lavoro di circa sei mesi, che a novant'anni non è ovviamente una passeggiata.