Il Trono di Spade, la serie su Jon Snow: George R.R. Martin dice la sua al riguardo

Il Trono di Spade avrà un'altra serie spin-off a quanto pare, con una incentrata su Jon Snow, come rivelato nei giorni scorsi: nelle ore passate, anche l'autore originale delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R.R. Martin, ha detto la sua sulla nuova serie, confermando che ci sta lavorando anche lui, ovviamente.

L'uomo che tutti vorrebbero al lavoro sugli infiniti libri della sua saga fantasy si è preso ancora un altro impegno in ambito televisivo, a quanto pare: come riferito in un post sul suo blog ufficiale, George RR Martin sta collaborando attivamente alla scrittura e produzione della nuova serie su Jon Snow, insieme alle altre tre serie spin-off che lo vedono sempre coinvolto, oltre a House of the Dragon.

Martin ha peraltro spiegato che la serie su Jon Snow è in effetti l'unica a rappresentare un seguito diretto della serie TV di Game of Thrones, destinata a raccontare eventi successivi a quelli visti in questa, incentrati ovviamente su Jon Snow e la sua nuova condizione raggiunta al termine degli episodi visti.

Kit Harington nei panni di Jon Snow

La serie è attualmente identificata semplicemente come "Snow", in attesa di un titolo ufficiale. A questa si affiancano altre tre serie: "Ten Thousand Ships" che dovrebbe incentrarsi su Nymeria, con un progetto guidato da Amanda Segel, poi "Sea Snake o Nine Voyages" (titolo da definire, anche in questo caso), ovvero una serie incentrata su Corlys Velaryon da parte di Bruno Heller e poi "The Hedge Knight o Knight of the Seven Kingdoms" che è un adattamento di Dunk and Egg, con Steven Conrad.

Martin ha inoltre confermato che la serie TV su John Snow sia nata da un'idea di Kit Harington, l'attore che interpreta il personaggio in questione, il quale sembra che abbia fornito anche un primo elaborato sul soggetto che ha convinto un po' tutti. Lo scrittore non sa dire, ovviamente, se anche questo progetto arriverà a compimento o se verrà cancellato come successo alla serie Flea Bottom, ma sicuramente ci sono buone speranze che Snow possa arrivare a termine.