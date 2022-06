Call of Duty: Modern Warfare 2, la modalità tipo Tarkov arriverà nel 2023, free-to-play?

Proseguono le voci su una possibile modalità in stile Escape from Tarkov per Call of Duty: Modern Warfare 2, ormai una sorta di fissa per quanto riguarda i rumor riguardanti il nuovo sparatutto da parte di Activision, con un noto insider che sostiene come questa arriverà nel 2023 e sarà free-to-play.

Si potrebbe dunque trattare di una sorta di gioco parallelo, giocabile stand-alone e accessibile anche da coloro che non hanno acquistato Call of Duty: Modern Warfare 2. La modalità in questione pare abbia il nome in codice "Project Nexus" ed è diventato un progetto molto importante per Infinity Ward, che si starebbe facendo supportare anche da altri team per portarla a termine.



In ogni caso, sembra che ci voglia ancora un po' di tempo prima di vederla in forma completa, nonostante dalle voci di corridoio riportate da Ralph Valve sembra sia in sviluppo già da 4 anni, attraversando anche diversi cambiamenti e fasi. Secondo quanto riferito da Ralph Valve, al lancio, Call of Duty: Modern Warfare 2 conterrà 3 modalità principali: single player, multiplayer e un'esperienza cooperativa completamente nuova.

In seguito, a queste si aggiungeranno Call of Duty: Warzone 2.0, ovvero la versione completamente rinnovata del battle royale di Call of Duty, prevista arrivare verso dicembre, in base a quanto raccolto. La nuova modalità "DMZ", che dovrebbe riprendere elementi da Escape from Tarkov, sarebbe ambientata in una mappa ampia e open world, con elementi PvE e PvP e caratterizzata anche da una propria storia.