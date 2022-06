PlayStation Plus: occhio alla data di scadenza dei giochi, alcuni sono già in uscita

Il nuovo PlayStation Plus è stato appena lanciato ma alcuni giochi stanno già per lasciare il catalogo, ovviamente in base agli accordi che erano stati presi in precedenza e dopo un periodo in cui sono stati comunque disponibili già sulla versione precedente del servizio, ma è comunque utile tenere d'occhio la "data di scadenza" di alcuni titoli, che compaiono ora anche in una sezione speciale.

Così come succede anche con Xbox Game Pass, i giochi entrano ed escono dal catalogo di PlayStation Plus, con solo alcuni che rimangono fissi (come i first party sul servizio Microsoft, per esempio). Al momento, la questione è ancora molto limitata, ma verosimilmente a fronte di nuove introduzioni assisteremo progressivamente a ulteriori uscite dal catalogo di PlayStation Plus, con la speranza che il bilancio si mantenga sempre comunque positivo.

In particolare, al momento se si scorre in fondo alla pagina relativa al PlayStation Plus su PS5 e PS4 si nota la sezione "Last chance to play", ovvero "ultima possibilità per giocare", nella quale verranno segnalati i giochi che abbandoneranno presto il catalogo, in questo momento Shadow Warrior 3 e Syberia.

PlayStation Plus, la sezione "last chance to play"

Il primo non sarà più disponibile dal 5 luglio 2022, mentre il secondo dal 19 luglio 2022, dopo aver passato alcuni mesi sul Plus.

Si dovrà dunque tenere d'occhio questa sezione per avere idea dei giochi che abbandoneranno via via il catalogo di PlayStation Plus, ma per il momento abbiamo già alcune date di scadenza per altri giochi presenti, tra i quali:

NBA 2K22 - 31 agosto 2022

WRC 10 - 31 agosto 2022

Red Dead Redemption 2 - 20 settembre 2022

- 20 settembre 2022 Red Dead Redemption - 17 ottobre 2022

Red Dead Redemption: Undead Nightmare - 17 ottobre 2022

Ricordiamo che il nuovo PlayStation Plus a tre livelli è disponibile in Italia da ieri e abbiamo riportato anche la lista completa dei giochi presenti nei vari cataloghi.