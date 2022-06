Demon Slayer: il cosplay di Daki di Hasu è semplicemente perfetto

In attesa di poter vedere nuovamente in azione Tanjiro, Inosuke e Zenitsu nella Stagione 3 di Demon Slayer non c'è modo migliore per ingannare il tempo se non ammirando il cosplay di Daki firmato da Hasu, che ha rappresentato in maniera impeccabile questa temibile demonessa.

Anche se non si direbbe dall'aspetto, Daki è un demone centenario che ha fatto di un distretto dei piacere il suo territorio di caccia. Si nasconde tra gli umani travesta da Orian, ovvero una "donna di piacere", e usa la sua avvenenza per catturare e intrappolare le sue vittime, per poi divorarle con tutta tranquillità in un secondo momento. Daki ricopre il ruolo di Sesta Luna Crescente, il gruppo di demoni più forti, assieme al fratello maggiore Gyutaro.

Il cosplay realizzato da Hasu è semplicemente perfetto, dal costume al trucco, inclusi i tatuaggi caratteristici del personaggio e perfino delle lenti colorate con il simbolo della Sesta Luna Crescente di Daki. A tutto ciò si aggiunge una grande cura per i dettagli della location, le pose scelte dalla modella e la composizione degli scatti qui sotto, che vanno a completare un cosplay davvero eccezionale.

