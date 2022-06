Genshin Impact: il cosplay de La Signora di Roxanne Kho ci domina dall'alto

I cosplayer adorano Genshin Impact grazie al vasto e variopinto cast di eroi ed eroine presenti nel gioco da cui possono prendere ispirazione e che di aggiornamento in aggiornamento si allarga sempre di più. Roxanne Kho ci invita però a non dimenticarci anche dei villain, realizzando un cosplay de La Signora ricco di carattere.

La Signora, conosciuta anche come la "Crimson Witch of Embers", è uno dei membri degli "Eleven Fatui Harbingers", il corpo d'élite della nazione di Sheznaya ispirato alla Commedia dell'Arte italiana. I suoi componenti infatti rappresentano le varie maschere come Pulcinella, Arlecchino e Tartaglia. Nel caso de La Signora, nella versione originale viene rappresentata come una donna bellissima quanto intelligente e calcolatrice, tutti tratti che sono stati ereditati anche dalla sua controparte di Genshin Impact.

Per il suo cosplay Roxanne Kho ha deciso di assumere una posa altezzosa, con uno scatto dal basso verso l'alto che la immortala mentre schiaccia con un piede il malcapitato di tutto, in linea con il carattere de La Signora. Per il resto la modella non ha mai deluso con i suoi lavori e questo non fa eccezione: il costume è curato in ogni minimo particolare, inclusa la maschera e il catalizzatore fluttuante, aggiunto in post produzione insieme ad alcuni effetti visivi che danno quel tocco di carattere in più che non guasta mai.

