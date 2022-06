The Boys: il cosplay di Starlight di Nichameleon è radioso e anche un po' pazzerello

La Stagione 3 di The Boys prosegue con un nuovo episodio a settimana su Amazon Prime Video. In attesa di conoscere le prossime mosse dei Boys e de I Sette, ammiriamo il cosplay di Starlight firmato da Nichameleon, nota sui social anche come nic_the_pixie.

Starlight, l'alias da eroina di Anne January, non ha davvero bisogno di grandi presentazioni per chi segue The Boys. È una super in grado di manipolare l'elettricità nelle sue vicinanze, convogliandola nel suo corpo per poi scagliarla sul malcapitato di turno generando un'esplosione abbaiante. È uno dei pochi membri de I Sette, il gruppo di eroi più forte e celebre degli Stati Uniti, ad essere mossa da buoni propositi e dedita a salvare le persone, piuttosto che accrescere il conto in banca con film e spot pubblicitari.

Come tante altre cosplayer, Nichameleon per rappresentare Starlight ha deciso di utilizzare la variante "ridotta" e sensuale del costume del personaggio, che nella serie Amazon Prime Video le viene imposto dai piani alti della multinazionale Vought per accrescere la sua popolarità tra il pubblico. Nel primo scatto possiamo ammirare la modella simulare l'attivazione dei poteri di Starlight, mentre nell'ultimo assume un'espressione un po' pazzerella, che ormai è un tratto caratteristico con cui firma tutti i suoi lavori.

Rimanendo in tema vi suggeriamo anche di dare uno sguardo al cosplay di Queen Meave, sempre da The Boys, realizzato da kristy_che_. Cambiando completamente genere, vi consigliamo il cosplay di Camie di My Hero Academia di Tati e il cosplay di Azzurra di Pokémon Spada e Scudo realizzato da hikari_3602.

Che ne pensate di questo cosplay di Starlight realizzato da Nichameleon? Fatecelo sapere nei commenti.