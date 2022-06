Bandai Namco svela Vital Hero: gli orologi con Digimon potenziabili solo con l'attività fisica

Bandai Namco ha svelato la nuova linea di dispositivi wereable Vital Hero che combinano Digimon e attività fisica. Si tratta fondamentalmente di orologi digitali con schermo LED in cui all'interno vive un mostriciattolo digitale a mo' di Tamagochi, con la differenza che l'unico modo per renderlo più forte in battaglia è completare degli obiettivi giornalieri che richiedono all'utente di completare vari esercizi.

Ogni dispositivo include un Digimon all'interno, a scelta tra numerose creature, tra cui gli immancabili Agumon e Gabumon. Gli utenti potranno aumentare le statistiche dei loro compagni per poi affrontare avversari guidati dall'IA o gli amici. L'idea sicuramente è interessante, dato che stimola l'attività fisica con l'incentivo del gaming.

Come accennato in apertura, infatti, a differenza dei giochi classici con Vital Hero l'unico modo per far crescere i nostri Digimon è completare una serie di obiettivi e missioni giornaliere, come eseguendo degli scatti e totalizzare un certo numero di squat o passi al giorno, il tutto monitorato dai sensori di movimento e del battito cardiaco integrati nel dispositivo. Addirittura è possibile far digievolvere i nostri compagni in varie forme a seconda delle missioni completate.

La gamma Vital Hero debutterà durante il corso dell'estate in Nord America al prezzo di 65 dollari, mentre al momento non è ancora confermata per l'Italia. Il brand dei Digimon ha una popolarità più che discreta nei nostri lidi, quindi non è da escludere a priori l'arrivo dei wereable di Bandai Namco anche nel Bel Paese. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.