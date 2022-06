My Hero Academia: il cosplay di Camie di Tati è sorridente e solare

My Hero Academia è una delle opere di maggiore successo in ambito di manga e anime, nonché continua fonte di ispirazione di cosplayer, visto che la serie abbonda di eroi e villain ricchi di carisma e fascino. A riprova di ciò ecco un nuovo cosplay di Camie Utsushimi firmato da Tati.

Camie è una delle tante aspiranti eroine di My Hero Academia, conosciuta anche con l'alias Illus-o-Camie. È una studentessa del secondo anno della scuola superiore Shiketsu e ha un carattere un po' svampito e indolente, ma ciò nonostante è una delle migliori candidate al titolo di eroe professionista dell'istituto. Il suo Quirk, ovvero il potere speciale, si chiama Glamour e grazie ad esso la ragazza può creare delle insidiose illusione ottiche e auditive in un ampio raggio d'azione, disorientando i malcapitati di turno.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, il cosplay di Camie realizzato da Tati è semplice ma d'impatto, con il sorriso della modella che ammalia lo spettatore. Il costume è stato ricreato in maniera piuttosto rigorosa, non manca dunque l'iconica catsuit in pelle, i polsini bianchi, il girocollo in pelle e il capello dell'uniforme dell'istituo Shiketsu.

