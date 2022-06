Overwatch 2, tutte le novità dell'hero shooter di Blizzard emerse in queste ore

Insomma, abbiamo dovuto aspettare veramente tanto, e con tanta pazienza, ma Blizzard ha finalmente svelato i suoi piani per Overwatch 2, che faranno discutere tantissimo la community ma sembrano abbastanza chiari negli intenti e nelle promesse. Abbiamo anche fatto quattro chiacchiere con Aaron Keller in persona e il suo team per approfondire l'argomento, perciò continuate a leggere questa anteprima di Overwatch 2 se volete saperne di più sul rilancio imminente.

Il muro del silenzio è crollato quando Overwatch 2 è comparso con un nuovo trailer durante l' Xbox + Bethesda Showcase del 12 giugno, svelando la data di uscita in early access - 4 ottobre 2022 - e l'adozione di un modello free to play. Queste informazioni hanno sostanzialmente mandato in tilt una community affamata d'informazioni e reduce solo da pochi giorni da una controversa Beta chiusa.

Free to play

Overwatch 2, la nuova Beta è prevista per il 28 giugno

E quindi, free to play. Cerchiamo d'inquadrare meglio questa piccola ma importante rivoluzione nel modo in cui Blizzard proporrà il gioco al grande pubblico. È stato interessante, da parte nostra, scoprire che Keller e i suoi non hanno affrontato l'annuncio a cuor leggero. Overwatch è uscito oltre sei anni fa e il team - che nel frattempo ha attraversato varie trasformazioni - ha dovuto mantenere il segreto sulla lavorazione di Overwatch 2 per tantissimo tempo, mentre peraltro i piani cambiavano all'insaputa dei fan.

"Per noi è un momento straordinario, potrei dire liberatorio", ha confidato Keller durante la nostra tavola rotonda. "Non vediamo l'ora di scoprire la reazione della community, ma allo stesso tempo siamo in ansia e speriamo che le novità piacciano a tutti". Il problema è che le novità non sono piaciute a tutti, e l'approccio free to play ha già spaccato in due il pubblico, specialmente perché Overwatch 2 non è un gioco nuovo nel vero senso della parola ma, citando lo stesso Keller, "il più importante aggiornamento che abbiano mai sviluppato".

Alcuni degli eroi di Overwatch 2

La filosofia delle major negli anni è cambiata e Overwatch 2 riflette questa trasformazione, entrando a gamba tesa nel mondo controverso dei cosiddetti Live Service. "Invece di sviluppare ogni aspetto di un gioco, aspettare il momento giusto e poi infilare tutto dentro una scatola, abbiamo deciso d'impegnarci a pubblicare i contenuti appena pronti e sul lungo periodo", ha chiarito Keller. E basta guardare il calendario ufficiale per capire questa affermazione: l'attesissima modalità PvE, infatti, non vedrà la luce prima del prossimo anno, quando Overwatch 2 avrà già compiuto due stagioni, laddove per stagione si intende un periodo di circa nove settimane.

Ricapitoliamo, quindi, cosa succederà il 4 ottobre: se possedete già Overwatch, il gioco si aggiornerà per trasformarsi magicamente in Overwatch 2 senza costi aggiuntivi. La patch andrà a modificare praticamente tutto, dalla grafica al sonoro - che saranno migliorati - al gameplay, che introdurrà alcuni importantissimi cambiamenti di cui abbiamo già discusso tempo addietro, come il passaggio alla formazione 5 contro 5 con un solo tank.

Overwatch 2, il gioco si aggiornerà alla nuova versione il 4 ottobre

Il passaggio a free to play, invece, ha praticamente obbligato Blizzard a introdurre un altro importante cambiamento: Overwatch 2 abbandonerà i Forzieri per adottare un sistema a microtransazioni più comune. Keller e gli altri non hanno potuto scendere nei dettagli perché, e sono stati onesti, non li hanno ancora definiti neppure loro: si parla di un negozio in-game con un'ampia scelta di cosmetici come costumi, pose ed emoticon. Keller ha confermato che i giocatori potranno continuare ad acquistare questi contenuti opzionali senza spendere un centesimo, ma non si è capito ancora bene come, e quando abbiamo chiesto cosa succederà alla valuta attualmente accumulabile su Overwatch 1, e se vale la pena risparmiarla magari grazie ai duplicati nei Forzieri, il director ci ha risposto che stanno ancora lavorando su questa conversione e che anche questo cambiamento fa parte di una nuova strategia comunicativa votata alla trasparenza.

"Vogliamo che i giocatori affrontino questo viaggio insieme a noi, perciò li aggiorneremo spesso sulle nostre intenzioni e condivideremo nel dettaglio i nostri piani futuri, come dimostra il calendario che abbiamo divulgato", ha detto Keller. Riguardo ai Forzieri ha poi aggiunto che "con tutti i nuovi costumi e cosmetici che implementeremo già nei primi mesi, il sistema a ricompense casuali sarebbe diventato frustrante, mentre ora sarà possibile concentrarsi sul proprio eroe preferito e collezionare i suoi cosmetici con più assiduità".

Overwatch 2, il PvE arriverà solo nel 2023

Per stuzzicare i giocatori a impegnarsi - o spendere? - sui cosmetici, Blizzard ha introdotto anche due nuovi bottini: i costumi Mitici e i ciondoli. Il team prevede di offrire un costume Mitico a stagione, ma la differenza con quelli Leggendari è che il Mitico, oltre a essere visivamente più sofisticato - la maschera si anima durante l'esecuzione dell'Ultra - è anche personalizzabile. Il primo costume Mitico dovrebbe essere quello di Genji, e consentirà di cambiare tatuaggi, aspetto dell'arma e colori degli indumenti. I ciondoli, invece, sono dei veri e propri gadget cosmetici che i giocatori possono appendere alle armi: sembra una sciocchezza, ma si tratta di un elemento personalizzato che i giocatori avranno sempre sotto gli occhi, dato che l'arma è visualizzata nell'HUD in prima persona.

Overwatch 2, Sojourn è uno dei tre nuovi personaggio della Stagione 1

Il 4 inizierà quindi la prima stagione di Overwatch 2 su tutte le piattaforme, Nintendo Switch compresa, e i giocatori avranno accesso al primo Pass Battaglia, che li ricompenserà nel tempo come succede in tanti altri giochi. Il lancio sembra ambizioso: il calendario parla di tre nuovi eroi - due li conosciamo già, sono Sojourn e Junker Queen - più di trenta costumi, sei mappe e altro ancora. Sullo store Blizzard è già comparso un contenuto per nuovi giocatori, chiamato Pacchetto Osservatorio, che include il Pass Battaglia Premium, un po' di valuta virtuale per gli acquisti, l'accesso alla nuova Beta, due modelli per Soldato-76 e Mc... ehm, Cassidy, un'icona esclusiva e, ovviamente, il gioco base. Tutto molto bello, ma cosa sappiamo sul PvE e sulla nuova eroina tank?