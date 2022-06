5 giochi indie da tenere d'occhio dopo il Summer Game Fest

Dal prossimo progetto di Hideo Kojima ai viaggi interstellari di Starfield, passando per il remake di The Last of Us o gli enormi dubbi che circondano Sonic Frontiers. I giorni passati hanno visto le discussioni online focalizzate, prevedibilmente, su nomi altisonanti e blockbuster, distogliendo però l'attenzione dall'enorme quantità di giochi indipendenti fuori dagli schemi, intriganti e ispirati che sono stati mostrati. In questo caso, vogliamo dare spazio a 5 giochi che abbiamo provato al Summer Game Fest di Los Angeles e che, siamo sicuri, meritano di finire nel vostro radar e, soprattutto, nelle vostre Wishlist di Steam.

Dopo gli sperimentali KIDS e PLUG & PLAY, lo sviluppatore indipendente Michael Frei torna con un altro gioco particolarmente originale. In Time Flies si controlla una mosca che deve portare a termine tutte le missioni e le sfide presenti nella sua lista dei desideri. Per farlo, tuttavia, ha poche decine di secondi prima di morire di vecchiaia e dover ricominciare tutto da capo. è un perfetto misto tra Minit e Untitled Goose Game, in cui si esplora e si sperimenta, ma soprattutto ci si diverte a scoprire tutte le sorprese e le gag che l'autore ha inserito al suo interno.

A Little to the Left

A Little to the Left, sviluppato da Max Inferno

Tra i giochi più curiosi presentati nel Day of the Devs spicca A Little to the Left, un puzzle game semplice e rilassante che propone tutta una serie di piccole attività in cui spostare e riorganizzare gli oggetti di casa seguendo determinati criteri. Ad esempio, uno dei livelli mette davanti a un mucchio di chiavi di dimensioni e forme diverse: forse vanno disposti in fila dal più piccolo al più grande? Oppure la loro forma suggerisce un diverso ordine? E così si sperimenta, si sposta "un po' più a sinistra", come suggerisce il titolo, in cerca della soluzione.

Molti livelli possono essere completati in più modi, invogliando a rigiocarli e guardarli in maniera differente, mentre alcuni puzzle sono procedurali, garantendo delle sfide giornaliere sempre diverse in aggiunta agli oltre settanta enigmi previsti. Oltre che ingegnoso e visivamente gradevole, A Little to the Left è accogliente e rilassante, perfetto dopo una giornata di stress e lavoro. O, almeno, lo sarebbe se di tanto in tanto un gatto dispettoso non mettesse a soqquadro gli oggetti nel livello.

