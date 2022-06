Nvidia RTX serie 30: disponibili le nuove offerte "Pronte e in Stock" su schede video, PC e laptop

Altra settimana, altro giro di offerte per l'iniziativa "Pronte e in Stock" di Nvidia con promozioni per schede video RTX della serie 30 per il mercato italiano, nonché PC preassemblati e latptop da gaming. Ecco le nuove offerte segnate oggi, 17 giugno 2022:

MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 525

MSI GeForce RTX 3050 Aero ITX, disponibile presso Next al prezzo di € 349

MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z, disponibile presso Ak Informatica al prezzo di € 694,99

Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 12G, disponibile presso Ak Informatica al prezzo di € 459,99

Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2, disponibile presso Ak Informatica al prezzo di € 549,00

RTX 3060 / R5 10400 / 16GB DDR4 3200MHz / SSD 500GB, disponibile presso Ollo Store al prezzo di € 999

RTX 3050 / R5 4650G / 8GB DDR4 / SSD 250GB M", disponibile presso Next al prezzo di € 749,90

LAPTOP: Gigabyte G5 KD GeForce RTX3060,i511400H,15.6",512 SSD,16GB, disponibile presso Next al prezzo di € 999

LAPTOP: Lenovo IdeaPad Gaming 3 Geforce RTX3050,FHD, R5 5600H,8GB,512 SSD, disponibile presso Unieuro al prezzo di €799,90

Con il programma "Pronte e in Stock" Nvidia segnala agli utenti le promozioni del momento per acquistare schede video RTX 30 e PC preassemblati a prezzi ragionevoli presso i rivenditori partner dell'iniziativa.

Per maggiori informazioni, vi suggeriamo di visitare il portale dedicato al programma "Pronte e in Stock" del sito ufficiale di Nvidia, a questo indirizzo. La pagina verrà aggiornata costantemente proponendo ulteriori promozioni nelle prossime settimane.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.