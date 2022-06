Offerte Amazon: Google Chromecast in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per Google Chromecast. Lo possiamo acquistare al 38% in meno del prezzo consigliato. Il prezzo consigliato per un Google Chromecast è 39€. Il prezzo attuale è il migliore mai proposto da Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Google Chromecast permette di guardare film, programmi, dirette TV, YouTube e foto in streaming alla TV da tutti i dispositivi della famiglia. Permette di guardare programmi TV, film, video, brani, giochi, sport e altro ancora da oltre 2000 app come YouTube, YouTube TV, Netflix, Disney+, DAZN e HBO NOW.

Google Chromecast

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.