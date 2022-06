Final Fantasy 7 Remake Intergrade in vendita su Steam con il 29% di sconto

Come promesso, da poche ore Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC è disponibile per l'acquisto anche su Steam al prezzo di 79,99 euro. Per alcune settimane il titolo sarà in vendita con uno sconto del 29% nel negozio di Valve.

In linea con il listino di Epic Games Store, anche sullo store di Valve Final Fantasy 7 Remake Intergrade viene venduto al prezzo di standard di 79,99 euro. Fortunatamente se siete interessati, fino al 7 luglio 2022 il gioco sarà acquistabile a 56,79 euro, ovvero con uno sconto del 29% sul totale. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina Steam del titolo Square Enix tramite questo indirizzo.

Final Fantasy 7 Remake, Tifa

Vi ricordiamo che oltre al gioco base Final Fantasy 7 Remake, queste edizione include anche l'Episode INTRmission, una storia aggiuntiva con protagonista Yuffie, la scalmanata ninja di Wutai, nonché una serie di extra come accessori e Materie per l'evocazione di Carbuncle, Chocobino e Kyactus. Inoltre il titolo rientra tra quelli "Verificati" di Steam Deck, la console-PC di Valve.

Il debutto della versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Steam è stato annunciato durante la livestream per celebrare il 25° anniversario della settima fantasia finale, dove tra l'altro sono stati svelati anche Final Fantasy 7 Rebirth, ovvero la Parte 2 del remake, e Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, la remaster dell'epopea di Zack Fair.