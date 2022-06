JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, ecco risoluzione e framerate, niente Rollback Netcode

Tramite un Q&A con Kentaro Matano, producer di JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, pubblicato sul sito di Bandai Namco, sono state svelate risoluzione e framerate di tutte le versioni del picchiaduro e confermata l'assenza del Rollback Netcode e crossplay tra piattaforme di produttori differenti.

Nel "botta e risposta" Matano ha confermato che in JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R saranno presenti ben 50 lottatori, di cui 44 già annunciati e i restanti 6 ancora da svelare. Ha inoltre spiegato che nel gioco ci saranno sei differenti modalità al lancio: All-Star Battle, Arcade, Versus, Online, Practice e Customize. Come accennato in apertura il titolo non sfrutterà il Rollback Netcode, un sistema che in poche parole riduce la latenza che solitamente si verifica nei match online.

Altra nota dolente è che JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R supporterà il crossplay solo tra piattaforme della stessa famiglia, quindi ad esempio un utente PS5 potrà affrontare i giocatori PS4, ma non quelli su PC e console Xbox.

Giorno Giovanna e il suo Stand

Successivamente, Matano ha svelato risoluzione e framerate di tutte le versioni di JoJo's Bizzarre Adventure: All Star Battle R. Su tutte le piattaforme il gioco sarà a 60fps, ad eccezione di Nintendo Swich dove si ferma a 30fps sia in modalità portatile che quando la console è collegata al dock. Nello specifico:

Nintendo Switch

Risoluzione: 1280x720 (portatile), 1920x1080 (fissa)

Framerate: 30fps

PS4

Risoluzione: 1920x1080

Framerate: 60fps

PS4 Pro

Risoluzione: 1920x1080

Framerate: 60fps

PS5

Risoluzione: 3840x2160

Framerate: 60fps

Xbox One

Risoluzione: 1920x1080

Framerate: 60fps

Xbox One X

Risoluzione: 3840x2160

Framerate: 60fps

Xbox Series S

Risoluzione: 2560x1480

Framerate: 60fps

Xbox Series X

Risoluzione: 3840x2160

Framerate: 60fps

PC

Risoluzione: variabile

Framerate: 60fps

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2022. Fino al 22 giugno i giocatori PS5 e PS4 potranno provare il gioco grazie a una demo gratuita.