Offerte eBay: Apple iPad Pro 2021 da 128 GB in sconto con il codice di giugno 2022

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un Apple iPad Pro 2021 da 11 pollici in sconto, tramite il coupon MENO20ESTATE. Il prezzo finale è di 719,90€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il codice MENO20ESTATE può essere usato due volte per account. Ogni utilizzo offre uno sconto del 20%, ma non superiore ai 100€. Il codice è valido nel mese di giugno 2022 per una lista selezionata di prodotti e venditori.

Il venditore in questo caso è eshopping.srl, con il 99.5% di feedback positivi. È categorizzato come servizio eBay Premium e permette la restituzione entro 14 giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Permette il pagamento tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

Apple iPad Pro 2021 propone un display LiquidRetina da 11" con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P. Monta una fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e inquadratura automatica.

