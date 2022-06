Final Fantasy 7: tutti gli annunci dell'evento di celebrazione del 25° anniversario

Questa notte è andato in onda l'evento in live streaming di Square Enix per celebrare il 25° anniversario di Final Fantasy 7. Per l'occasione ci sono state novità importanti per i fan del gioco, tra cui spicca ovviamente Final Fantasy 7 Rebirth, la "Parte 2" del Remake.

L'evento si aperto con l'annuncio dell'approdo su Steam di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che avverrà durante la giornata di oggi, venerdì 17 giugno 2022. Non solo, il gioco è stato ottimizzato per Steam Deck, la console-PC portatile di Valve.

Successivamente è stato mostrato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Ever Crisis, la raccolta di giochi mobile della saga di FF7, svelando inoltre che la closed beta sarà disponibile durante il corso del 2022.

Questi primi due annunci erano tuttavia solo dei sfiziosi antipasti per le due portate successive. La prima sorpresa è stato il reveal di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion con un trailer, rimasterizzazione del titolo con protagonista Zack Fair per PSP in arrivo su PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam).

L'evento si è infine concluso con l'annuncio di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5, ovvero la "Parte 2" del Remake uscito nel 2020. Il gioco sarà disponibile durante il corso del "prossimo inverno" a circa tre anni dal precedente. A proposito del remake, Square Enix ha inoltre svelato che sarà composto da tre giochi in totale.

Come possiamo vedere l'evento di celebrazione per i 25 anni di Final Fantasy 7 è durato solo una decina di minuti, ma è stato decisamente ricco di novità per i fan del gioco. Che ne pensate, gli annunci fatti vi hanno colpito? Fatecelo sapere nei commenti.