Final Fantasy Remake: numero totale dei capitoli della saga svelato ufficialmente da Square Enix

Questa sera è andata in onda la celebrazione del 25° anniversario di Final Fantasy 7. Durante il breve evento, Square Enix ha mostrato tanti trailer e uno di questi è stato dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth, ovvero il secondo Remake della saga di Cloud & Co. Nel mezzo dell'annuncio, però, è stato anche indicato che questo è il secondo di tre giochi.

Ad oggi non avevamo un'idea precisa del numero di gioco che avrebbero composto la saga Remake di Final Fantasy 7. Forse alcuni davano per scontato che si sarebbe trattato di una trilogia, ma ora ne abbiamo la conferma. Ovviamente, è ancora troppo presto per scoprire qualsiasi cosa su questo terzo capitolo.

Non è stato indicato il nome né una generica data di uscita. Sappiamo solo che dopo Final Fantasy 7 Rebirth ci sarà un altro gioco che chiuderà questo progetto. Potete vedere un'immagine presa dal video della celebrazione del 25° anniversario qui sotto, che mostra il "trio" dei loghi della saga Remake: il terzo è ovviamente nascosto.

I loghi della saga Remake

Se volete vedere il trailer di Final Fantasy 7 Rebirth, lo potete trovare qui.