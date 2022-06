The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di meikasama balla benissimo

Un cosplay di Elizabeth, il personaggio di The Seven Deadly Sins, al giorno leva il medico di torno, recitava un noto adagio popolare (anche perché la ragazza ha dei poteri curativi niente male). In questo caso ne possiamo vedere uno realizzato dalla cosplayer meikasama, che balla benissimo per i suoi fan.

Come potete vedere, la cosplayer ha riprodotto in modo eccelso il costume nero di Elizabeth, che indossa con grandissima disinvoltura, riprendendone anche la pettinatura. Il ballo è solo un tocco di classe in più e un modo per seguire uno dei tanti trend di TikTok, dove il concetto di massa spiegato da Elias Canetti trova la sua massima espressione.

Elizabeth è un personaggio davvero sfaccettato, il cui ruolo cambia in modo netto nel corso della serie The Seven Deadly Sins. Non vi stiamo a raccontare molto per non darvi anticipazioni, ma sappiate che la sua esistenza è legata a doppia mandata a quella di Meliodas, il capitano dei Sette Peccati Capitali.