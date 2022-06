Final Fantasy 7 Rebirth: le prime immagini di gioco

Zack e Cloud insieme

Dopo la presentazione del gioco, Square Enix ha pubblicato le prime immagini di Final Fantasy 7 Rebirth. Purtroppo sono soltanto due, ma non di meno indicative di quello che dovrebbe essere il focus dell'avventura, a quanto pare molto più centrata sul rapporto tra Cloud, Sephiroth e Zack rispetto all'originale.

Cloud e Sephiroth

Il sospetto di molti è che con Final Fantasy 7 Rebirth il progetto del remake si distaccherà ancor di più dall'originale di quanto fatto con il primo episodio. Comunque sia Square Enix ha reso noto che si tratta del secondo capitolo di una trilogia e che il terzo episodio è già in lavorazione.

Per adesso Final Fantasy 7 Rebirth è stato annunciato solo per PS5, ma immaginiamo che farà un percorso simile a quello di Final Fantasy 7 Remake, ossia che dopo un anno o poco più arriverà anche su PC, dove è presente il primo capitolo. Nel frattempo proprio Remake Intergrade è stato lanciato su Steam, dopo qualche mese di esclusiva dell'Epic Games Store. Nello stesso evento è stato annunciato anche Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, remake dell'acclamato gioco per PSP.