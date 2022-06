Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: video confronta la remaster con l'originale per PSP

Poche ore dopo l'annuncio di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, il canale YouTube Cycu1 ha pubblicato un video che confronta la remaster per PC e console con la versione originale per PSP uscita nell'ormai lontano 2007.

Come possiamo vedere il filmato paragona le sequenze del trailer di annuncio pubblicato da Square Enix con quelle del gioco originale, mettendo in luce delle differenze piuttosto marcate. L'impressione è che non si tratti di una semplice rimasterizzazione con risoluzione e framerate aumentati, ma qualcosa di concettualmente più simile a Final Fantasy Type-0 HD, ovvero una sorta di "Remaster Plus".

Come confermato dal sito ufficiale di Square Enix, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, oltre alla grafica HD, vanterà tutti i modelli, dai personaggi a tutto il resto, completamente aggiornati. Inoltre ora tutti i dialoghi sono completamente doppiati e c'è un nuovo arrangiamento per la colonna sonora.

Oltre a ciò, l'impressione è che anche la palette cromatica sia stata modificata e che siano stati implementati un nuovo sistema di illuminazione ed effetti visivi, ma per saperlo con certezza sarà necessario attendere il debutto nei negozi del gioco e delle analisi tecniche approfondite.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sarà disponibile durante il corso di questo inverno per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Sapevate che Square Enix ieri ha annunciato anche Final Fantasy 7 Rebirth e svelato di essere già al lavoro sulla "Parte 3" del Remake?