Xbox Series X da Amazon Italia in vendita oggi, 17 giugno 2022

Xbox Series X risulta disponibile per l'acquisto presso Amazon.it, oggi, venerdì 17 giugno 2022. Potrete acquistare la console di nuova generazione di Microsoft al prezzo standard di 499 euro. Come al solito le scorte sono limitate, quindi se siete interessati approfittatene finché siete in tempo.

Potrete acquistare Xbox Series X al prezzo di 499 euro da Amazon.it a questo indirizzo.



Offerta Amazon Microsoft Xbox Series X, Standard € 499,0 Vedi

Offerta

Xbox Series X è la più potente tra le console di casa Microsoft di nuova generazione e monta un processore AMD Zen 2 custom da 3,8 GHz e GPU AMD con architettura RDNA 2, in grado di sprigionare 12 TFLOPS di potenza e un velocissimo SSD M.2. NVMe da 1 TB. Questa console, a differenza di Xbox Series S, include anche il lettore ottico.

Insieme alla console nella confezione troviamo tutti i cavi necessari per l'alimentazione, per collegare la console al TV o al monitor (HDMI 2.1) e un controller Xbox. Ricordiamo anche che tramite Xbox Series X potete usare Xbox Game Pass (console o Ultimate), il servizio ad abbonamento di Microsoft che permette di accedere a un ricco di catalogo di giochi in continua espansione, che includono, tra gli altri, Halo Infinite e Forza Horizon 5, due delle esclusive di maggior successo di Xbox Game Studios del 2021.