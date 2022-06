Cosa giocherete questo weekend? L'estate è ufficialmente arrivata: è il momento perfetto per una bella scampagnata o una giornata al mare, ma per i videogiocatori incalliti il fine settimana rappresenta anche il momento ideale per gettarsi a capofitto nel loro hobby preferito. E dato che siamo degli inguaribili impiccioni siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete questo weekend di maggio.

Il periodo estivo non è il più gettonato per le grandi produzioni tripla A, ma nell'ultima settimana qualche titolo interessante è certamente arrivato. Non solo, da pochi giorni è finalmente disponibile anche in Italia il nuovo PlayStation Plus a tre livelli, con i nuovi abbonamenti Extra e Premium che danno l'accesso a una valanga di giochi PS5 e PS4, tra cui Demon's Soul Remake, Death Stranding e Ghost of Tsushima, giusto per citarne alcuni. Insomma, probabilmente in molti sfrutteranno il weekend per assaporare il corposo catalogo del rinnovato servizio di Sony.

Naraka Bladepoint da questa settimana è disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.

Questa settimana inoltre ha segnato il passaggio di Fall Guys alla formula free-to-play nonché il debutto del gioco su Nintendo Switch, Xbox Series X|S e One. Il colorato battle royale di Mediatonic che propone sfide a mo' di Takeshi's Castle aveva riscosso un ottimo successo al lancio su PS4 grazie a PS Plus e ora la storia sembrerebbe ripetersi, server permettendo. Rimanendo in tema di Battle Royale, questa settimana Naraka: Bladepoint è arrivato su Xbox Series X dopo aver conquistato i giocatori PC ed è tra l'altro incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Da pochi giorni è disponibile su praticamente tutte le piattaforme anche Sonic Origins, la raccolta che comprende le versioni rimasterizzate di Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, che ora presentano una risoluzione più alta, nuove sequenze animate di apertura e fine gioco, contenuti, sfide e stage speciali sbloccabili tramite il Museo. Gli amanti dei musou invece potrebbero aver optato per Fire Emblem Warriors: Three Hopes (qui la nostra recensione), lo spin-off in esclusiva Nintendo Switch realizzata da Omega Force e che integra alcune delle meccaniche di Three Houses.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.